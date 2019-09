Attività Storiche a San Giovanni Teatino, ecco chi è stato premiato

Cerimonia nella sala consiliare di Palazzo di Città. Le targhe consegnate dal Sindaco Luciano Marinucci, dal Vicesindaco Giorgio Di Clemente e dall’assessore ala commercio Roberto Ferraioli

SAN GIOVANNI TEATINO – Sono undici le attività che lo scorso 13 settembre, nella cerimonia che si è svolta nella sala consiliare del Palazzo di Città, hanno ricevuto il riconoscimento di “Attività storica del Comune di San Giovanni Teatino” dalle mani del Sindaco Luciano Marinucci, del Vicesindaco Giorgio Di Clemente e dell’assessore al commercio Roberto Ferraioli.

Si tratta di Racoa Di Pavone Dante, Bar Valpescara, Agente di assicurazioni Elide Di Nicola, Lavanderia del Rosso, Cartolibreria Centrale, Macelleria di Nicola Alessio, Hotel Dragonara, Bar Trattoria Arrosticini da Umberto, Pizzeria Osvaldo, Valerio Flower Design e Linearredo di Vitaliano Di Nicola.

“Le attività storiche sono una ricchezza per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Marinucci – e il riconoscimento di una qualifica apposita, con misure di valorizzazione, promozione e sostegno, è solo un modo per dire grazie a realtà che tanto hanno dato alla nostra città, in termini di sviluppo, valori e forza identitaria”.

“Il riconoscimento della qualifica di ‘Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino’ – spiega Ferraioli – viene attribuito a tutti gli esercizi commerciali (di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio, artigiani, alberghi, farmacie, tabaccherie, agenzie..) che presentano le caratteristiche di eccellenza in termini di presenta storica sul territorio comunale, in quanto testimonianze della tradizione imprenditoriale e commerciale locale”

Il riconoscimento era stato istituito dalla Giunta comunale con la delibera n.47 dello scorso 12 marzo 2019 allo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della trazione imprenditoriale di San Giovanni Teatino. Le undici attività storiche riconosciute hanno risposto ad uno specifico avviso pubblico rispondendo a criteri come, tra gli altri, “lo svolgimento della medesima attività da almeno quaranta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, mantenendo le caratteristiche originarie”.

“Qui si scoprono le famiglie sangiovannesi del commercio, della ristorazione e dell’intrattenimento – ha concluso Di Clemente – che hanno fatto la storia di questo territorio, ne rendono concreto il presente e ne programmano il futuro grazie al ricambio generazionale, continuando grazie alle loro vetrine accese e attività il ruolo sociale di presidio territoriale e anima della città”.

Il riconoscimento di “Attività Storica del Comune di San Giovanni Teatino” consente l’utilizzo del marchio, appositamente predisposto dall’Amministrazione comunale, targhe, insegne, vetrofanie e pubblicità delle attività che conseguono tale qualifica. Inoltre, sarà possibile accedere alle misure di valorizzazione, promozione e sostegno che potranno essere attivate in futuro.