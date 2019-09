Serie C, Teramo – Cavese 2-0: primo sorriso nel rinnovato Bonolis

Debutto felice dei biancorossi tra le mura amiche, in gol Magnaghi e Bombagi. Tedino: “Adesso ci sentiamo a casa e questo aiuta“

TERAMO – “Adesso ci sentiamo a casa e questo aiuta” sono le parole del tecnico biancorosso Tedino al termine della partita vinta per 2-0 dal Teramo sulla Cavese. Finalmente nel rinnovato Bonolis si potrebbe dire e successo firmato con una rete per tempo ad opera di Magnaghi e Bombagi. Sabato prossimo turno trasferta a Vibo Valentia contro il Rende (inizio ore 16). Grande cornice di pubblico e gara condizionata in parte dal gran caldo. Il match si sblocca dopo 28 minuti grazie a uno spunto di Mungo che vede l’inserimento di Di Matteo bravo a crossare all’indietro verso l’accorrente Magnaghi che non fallisce il bersaglio. Nella ripresa dopo 11 minuti il portiere ospite evita la seconda capitolazione su colpo di testa da due passi di Lasik quini al 29′ brividi sulla conclusione dai 30 metri di Matera che centra la traversa prima di cadere sul dorso di Tomei e palla sul fondo. A 9 minuti dalla fine ci pensa Bombagi a chiudere i conti con una conclusione che si infila sotto l’incrocio dei pali.

Al termine della partita queste le parole del tecnico Tedino in sala stampa: “Abbiamo fatto la prima mezzora ad alta intensità, costruendo alcune occasioni da gol nitide. Nel secondo tempo abbiamo, invece, accusato il caldo e la condizione atletica: è fisiologica che non sia al top, ma i cinque cambi hanno fatto la differenza, nessuno escluso e questo mi fa pensare che siamo sulla strada giusta. Stiamo costruendo un bel gruppo, siamo compatti e uniti ed era giusto donare il primo sorriso a chi sta investendo tanto in questo progetto. Avevamo bisogno di questi tre punti e l’episodio fortunato relativo alla traversa ospite ci ha dato una bella mano, considerando però che in precedenza gli episodi ci avevano un po’ penalizzati. Adesso ci sentiamo a casa e questo aiuta. Bombagi? Il suo gol è una perla, nato da un’azione disturbatrice di Cappa ed è un aspetto che mi è piaciuto. Mungo mezzala? Così è un po’ più coinvolto nell’azione, ci ha consentito di sviluppare un calcio più aperto, ora deve incrementare la sua autonomia. Dobbiamo migliorare ancora molto, ma ai ragazzi, attualmente, non posso chiedere di più”.

TABELLINO

TERAMO (4-3-2-1): 1 Tomei, 29 Cancellotti, 4 Cristini, 26 Piacentini, 27 Di Matteo (65′ Tentardini); 11 Mungo (79′ Ilari), 8 Arrigoni (79′ Costa Ferreira), 17 Lasik (59′ Santoro); 19 Bombagi, 10 Martignago (65′ Cappa); 9 Magnaghi. A disp.: 12 Valentini, 22 Lewandowski, 2 Florio, 18 Iotti, 25 Birligea, 28 Viero. All.: Tedino.

CAVESE (4-3-3): 12 Bisogno, 26 Matino (86′ Stranges), 20 Rocchi, 24 Marzorati (K), 3 D’Ignazio; 5 Lulli, 21 Matera, 11 Saint-Maza (62′ Nunziante); 7 Di Roberto (86′ El Ouazni), 18 Germinale, 30 Russotto (62′ Addessi). A disp.: 1 Kucich, 2 Polito, 4 Castagna, 8 Favasuli, 9 El Ouazni, 10 De Rosa, 13 Marzupio, 25 Spaltro, 27 Guadagno. All.: Moriero.

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo.

Assistenti: Mittica e Gregorio di Bari.

Reti: 28′ Magnaghi (T), 81′ Bombagi (T)

Ammoniti: Cancellotti (T), Mungo (T), Arrigoni (T), Matera (C), Germinale (C), Marzorati (C), Rocchi (C), Lulli (C),

Spettatori: 2.963 (di cui 873 abbonati, 169 ospiti).



Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Foto fonte sito ufficiale Teramo Calcio