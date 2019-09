Angelo Adonide torna a Pescara: “un bel gruppo, talento ed esperienza”

PESCARA – Colpaccio della Pescara Basket del presidente Luca Di Censo, che ufficializza il ritorno a Pescara del lungo Angelo Adonide, protagonista indiscusso della serie C interregionale degli ultimi anni e fresco vincitore della Regular season di C Gold con l’Unibasket Lanciano. Adonide ha già lavorato con la squadra in questi giorni e già a disposizione del coach nel primo impegno casalingo della Pescara Basket, nell’amichevole contro Vasto al Pala Aterno Gas & Power.

Adonide-Capitanelli potrebbe essere tranquillamente la coppia di lunghi di una squadra di serie B. Invece la Pescara Basket potrà schierare questi due giocatori così importanti addirittura in serie C Silver.

Angelo aveva iniziato la preparazione nell’ambiziosa squadra della sua Silvi, prima di riabbracciare la Pescara Basket. Proprio a Silvi ha dominato la serie C degli ultimi anni, vincendo la C Silver e arrivando l’anno dopo a giocare gli spareggi per l’accesso in serie B.

Lungo che può giocare sia da 4 che da 5, è un cestista molto verticale che ha movimenti di altissimo livello nel pitturato sia in attacco che in difesa. Può abbinarsi al meglio a diverse tipologie di giocatori, grazie alle sue caratteristiche. L’anno scorso, al piano di sopra, in C Gold, ha collezionato oltre 10 punti e 5 rimbalzi di media tirando con il 59% da due punti. Adesso è pronto ad innalzare il livello della squadra pescarese allenata da coach Fabbri.

Queste le sue prime risposte alle domande dell’ufficio stampa: “Il ritorno è stato un po’ travagliato, perché ho iniziato ad allenarmi con il Silvi basket e voglio approfittare per ringraziare tantissimo l’allenatore e lo staff. Sono 3 giorni che mi alleno con la Pescara Basket e devo dire che ho visto un bel gruppo, con tanto talento ed esperienza. La C Silver è cambiata tantissimo negli ultimi due anni, da quando anche le squadre abruzzesi hanno la possibilità di fare la C Gold, e dunque le compagini si rafforzano parecchio per ottenere la promozione. Così, è diventato un campionato molto duro fisicamente e mentalmente. Nella prima amichevole interna sarò a disposizione della squadra, poi sarà il coach decidere se farmi giocare o meno: sto bene ma devo ancora assimilare al meglio i giochi offensivi e difensivi”.

Appuntamento alle ore 18:00 al Palazzetto a tifare Pescara Basket e a togliersi un po’ di curiosità sui nuovi acquisti biancazzurri.

Foto di Gianfranco Del Sole