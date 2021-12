Attività di prevenzione nei comuni montani, intesa Regione – Uncem

REGIONE – Siglata l’intesa tra la Regione e l’Uncem Abruzzo per le attività di prevenzione nei comuni montani. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Unione comuni comunità enti montani – delegazione Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, per l’approvazione da parte della giunta regionale di un protocollo d’intesa che mira alla collaborazione tra l’Uncem e la Protezione civile regionale, nelle iniziative volte alla prevenzione e alle attività che richiedono supporto e collaborazione con le istituzioni che operano nelle aree montane.

“Grazie a questo protocollo al quale ho lavorato personalmente insieme al direttore dell’agenzia regionale di Protezione civile, Mauro Casinghini”, ha spiegato il presidente Berardinetti, “tutti i comuni montani che hanno la necessità e la possibilità di organizzare iniziative di formazione per la prevenzione delle varie ipotesi di rischio, ma anche che hanno bisogno di un aiuto concreto per gestire alcune emergenze, potranno contare sul supporto e la professionalità della Protezione civile regionale. L’intesa sottoscritta garantisce un valido aiuto per le aree montane e per i tanti volontari che si mettono a disposizione delle loro comunità. Siamo certi che questo patto siglato con la Regione Abruzzo, che ringrazio per la sensibilità dimostrata, tutelerà i comuni montani e farà sentire meno soli quelli più piccoli che spesso hanno difficoltà anche nell’ordinaria gestione dei beni pubblici per carenza di risorse e di personale”.