Attività commerciali storiche: consegna riconoscimenti a Giulianova

Organizzata per domenica prossima, 31 luglio, la cerimonia pubblica di consegna dei riconoscimenti alle “attività commerciali storiche e di tradizione” iscritte nell’ Albo comunale

GIULIANOVA – Si terrà domenica prossima, 31 luglio, la cerimonia pubblica di consegna delle targhe in ceramica che, esposte negli esercizi iscritti nell’apposito Albo comunale, certificheranno il requisito di “attività storica di tradizione”. L’ evento è stato organizzato in piazza Buozzi, alle 21. Nella stessa sera, l’estrazione dei biglietti della lotteria del Carnevale estivo ed il concerto di Ivan Cattaneo.

Il 31 maggio, si ricorderà, era il termine ultimo per chiedere l’iscrizione all’ Albo delle attività storiche, iscrizione riservata a quanti possiedano un esercizio commerciale, a Giulianova, da almeno 40 anni.

“E’ stata cura di questa Amministrazione – sottolinea l’assessore al Commercio Marco Di Carlo – valorizzare chi investe da tanti anni, a volte da più generazioni, in questa città. Molti negozi e ristoranti sono un punto di riferimento per i giuliesi e non solo. Una targa artistica renderà merito ai titolari, rappresentando, in sostanza, il ringraziamento degli amministratori ed il plauso dei clienti che, da decenni, continuano a sceglierli”.