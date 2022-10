Attivato il nuovo Spazio Sociale in via Di Marzio a Spoltore

SPOLTORE – E’ attivo da oggi (lunedì 10 ottobre 2022) il nuovo Spazio Sociale in via Di Marzio n.4. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.00. “Andiamo ad aprire un nuovo spazio comunale” ha spiegato il sindaco Chiara Trulli. “Ed è particolarmente importante sia perché è il terzo centro sociale della città, sia perché è nel centro storico. Lo Spazio Sociale andrà ad aumentare le opportunità e le iniziative rivolte ad anziani e non, di Spoltore ma anche di altri comuni. Molti pescaresi e non solo usufruiscono dei nostri centri sociali, soprattutto di quello a Villa Raspa, mentre a Pescara le porte ai nostri residenti vengono chiuse e questo pensiamo che sia sbagliato anche nell’ottica della Nuova Pescara”.

Sulla stessa direzione insiste anche l’area del borgo con più parcheggi, e l’obiettivo è fare in modo di riscoprire via Di Marzio come luogo da vivere, anche per la presenza di bar, scuole, ristoranti. “Non sono spazi dedicati esclusivamente all’intrattenimento” ha aggiunto l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico. “Accendiamo una luce nuova per la città. Attraverso questo posto vogliamo garantire attenzione alle persone” ha ricordato all’inaugurazione, prima del taglio della torta. In particolare lo Spazio Sociale sarà utilizzato anche per iniziative di prevenzione e screening, oppure di formazione, ad esempio con i corsi di alfabetizzazione informatica.