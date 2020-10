Giulianova, nuova Commissione Pari Opportunità: ecco i nomi

Albani: “Abbiamo voluto fortemente che la nuova Commissione aprisse le porte ad una rappresentanza maschile facendoci portavoce di un messaggio di uguaglianza e di parità di genere”

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3 dello Statuto Comunale, dando seguito all’avviso pubblicato il 14 luglio scorso, rivolto ai partiti politici presenti in Consiglio Comunale, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al mondo dell’informazione, ai movimenti femminili e alle associazioni culturali e sociali, in base alle candidature pervenute, ha proceduto alla nomina dei componenti della nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova.

Oltre alla presenza della Vice Sindaco ed Assessore alle Pari Opportunità Lidia Albani e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia, membri della Cpo nascente sono i Consiglieri comunali Valentina Piccione, Antonella Guidobaldi, Ida Carina Di Valerio ed Alberta Ortolani.

Per quanto concerne i Gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, sono stati nominati componenti della Commissione per le Pari Opportunità, Marisa Recinelli (Il Cittadino Governante), Eleonora Gambacorta (Giulianova in Movimento), Silvia Olivieri (Giulianova Turismo), Manuela Sacchini (Al Centro della Città), Alessia Ferroni (Jwan Costantini Sindaco), Pina Blasiotti (Verso Giulianova), Maria Laura Fazzini (Lega Salvini Abruzzo), Barbara Brunella Piane (Idea per Giulianova) e Laura Di Paolo (L’Altra Giulianova).

A rappresentare le Organizzazioni Sindacali saranno Anna Carrera (CGIL) e Clara Pillo (Associazione Sindacale FABI), mentre per il mondo dell’informazione la giornalista Azzurra Marcozzi.

In rappresentanza dei movimenti femminili e delle associazioni culturali e sociali presenti sul territorio, il primo cittadino ha nominato Caterina Diani (Associazione provinciale Arcigay Teramo), Sara Palladini (Circolo nautico “Vincenzo Migliori” ASD), Maristella Rastelli (CONALPA – Coordinamento Nazionale per gli Alberi ed il Paesaggio), Susanna Coccia (Croce Rossa Italiana – Comitato di Giulianova), Marilena Andreani (Gruppo Volontari Protezione Civile Giulianova), Annamaria Cipolletti (Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo), Noemi D’Ambrosio (Associazione ONLUS Insieme per costruire), Adalberta Chiodi (Associazione Sportiva Dilettantistica Ecologica G), Fulvia Sbei (C.U.O.R.E. Associazione Donatori di Sangue ONLUS), Patrizia Pomante (Associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe), Rita Chiappini (Associazione di Promozione Sociale Colibrì ONLUS), Cinzia Mattiucci (Donne Democratiche), Elga Paoloni (Associazione Sordi Italiani ONLUS), Gabriella Cassiani (Associazione Il Fiore di Loto), Beatrice Sorina Ion (Società Polisportiva Amicacci Giulianova), Gabriella Lucidi Pressanti (ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo) e Nausicaa Cameli (Centro di Accoglienza Dono di Maria).

Importante traguardo raggiunto dalla Cpo giuliese, che nella nuova composizione ha aperto le porte alla rappresentanza della quota maschile, con la nomina di Gianmaria Di Silvestro (Associazione socio-culturale Oltre l’Attimo).

“Abbiamo voluto fortemente che la nuova Commissione aprisse le porte ad una rappresentanza maschile -dichiara la Vice Sindaco Lidia Albani – facendoci portavoce di un messaggio di uguaglianza e di parità di genere. Al bando aveva risposto un altro rappresentante della quota maschile che, purtroppo, per mancanza di requisiti illustrati nell’avviso, non abbiamo potuto inserire. Siamo comunque felici di constatare che la risposta ci sia stata, dimostrazione tangibile della volontà di volere lavorare insieme per la stesura di progetti comuni volti al rispetto e alla diffusione delle opportunità di tutti”.