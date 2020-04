Atri, in arrivo dalla Regione 480mila euro per lavori di messa in sicurezza

Saranno destinati alla messa in sicurezza del dissesto idrogeologico e il ripristino della viabilità in una zona ad alta densità abitativa

ATRI (TE) – Il Comune di Atri (TE) ha annunciato di aver ricevuto un cofinanziamento di 480.000,00 euro dalla Regione Abruzzo, tramite la Protezione Civile, per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico e il ripristino della viabilità di via Brizio. Dopo la firma della convenzione con la Regione Abruzzo gli uffici comunali procederanno con gli affidamenti per gli incarichi relativi allo studio geologico e alla progettazione esecutiva dell’opera.

“Ringrazio l’amministrazione regionale – dichiara il Sindaco Piergiorgio Ferretti- per aver finanziamento questa importante opera che ci permetterà di mettere in sicurezza una zona di Atri ad alta densità abitativa con strutture ricettive turistiche, parco giochi e strutture di edilizia popolare”.