Atri, intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine per emergenza Coronavirus

I controlli hanno gia comportato parecchie contestazioni di violazione della normativa vigente per contrastare la diffusione del Coronavirus

ATRI – Su tutto il territorio nazionale é in corso un’incessante attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine volta a verificare il rispetto da parte dei cittadini delle disposizioni relative agli spostamenti.

Come fa sapere il Sindaco Piergiorgio Ferretti, con una nota pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook del Comune, anche nel territorio comunale di Atri è in atto un’intensificazione dei controlli che si estende anche alle ore notturne e che ha già comportato per molti cittadini la contestazione di violazioni dell’ art. 650 del codice penale. ( sanzionabile con l’arresto fino a 3 mesi e con ammenda fino a 206 euro) con conseguenti denunce scattate nei loro confronti.

Il Sindaco conclude invitandovi nuovamente tutti, anche per non incorrere in responsabilità penali, ad uscire di casa solo nei casi previsti per giustificate ragioni di necessità.