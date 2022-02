Atletica Leggera, buoni risultati per Abruzzo Running al Meeting di Ancona

REGIONE - É ufficialmente partita l’avventura dell’ASD Abruzzo Running, il nuovo sodalizio aquilano nel campo dell’Atletica Leggera nato dalla passione di cinque amici, che con impegno stanno costruendo una realtà sportiva all’avanguardia nella formazione degli atleti. Lo scorso 16 febbraio alcune ragazze hanno partecipato al Meeting Indoor di Ancona con risultati promettenti tanto nel salto in alto per Flavia Olla (che ha chiuso la gara con 1,30 mt) quanto nel salto triplo per Aurora Santarelli (8,49 mt la sua miglior misura). In attesa dell’apertura della stagione anche per gli adulti (con le gare su strada) e per i giovanissimi dai 6 ai 12 anni, i ragazzi che si allenano presso la pista di atletica cittadina, continueranno la loro preparazione per le gare estive.

