Foraniadi 2023 a Giulianova: il bilancio della tradizionale sfida sportiva

I bambini di 8 parrocchie si sono sfidati nella corsa, nel salto in lungo e nel lancio del vortex. Il Presidente del Consiglio Matteo Francioni ha portato il saluto dell’ Amministrazione Comunale

GIULIANOVA – I bambini delle otto parrocchie della Forania di Giulianova hanno partecipato, questo pomeriggio, alla X edizione delle “Foraniadi”, la tradizionale sfida sportiva che chiude l’anno catechistico. La manifestazione, organizzata dalla Diocesi di Teramo in collaborazione con il Csi nell’ambito dell’ Anno Berardiano, si è svolta sulla pista di atletica “Guerino Massi”.

Guidati dai rispettivi parroci, le classi delle parrocchie SS. Annunziata, Natività di Maria Vergine e San Flaviano di Giulianova, Immacolata e S. Maria in Villa Fiore di Alba Adriatica, San Nicola d Tortoreto, San Michele Arcangelo e Santa Maria degli Angeli di Mosciano, hanno prima sfilato a bordo pista per poi confrontarsi nella corsa, nel salto in lungo e nel lancio del vortex.

Ha portato i saluti dell’ Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Matteo Francioni. Le Foraniadi sono state, anche quest’ anno, un’occasione di incontro e conoscenza, nella condivisione fraterna dei valori di lealtà e sportività .