Gli atleti rosetani si potranno allenare alla piscina comunale di Giulianova

Al via il patto di collaborazione tra le società sportive Nuoto Club e Rosetana Nuoto. Persiani: “Siamo felici di ospitare gli atleti della Rosetana Nuoto”

GIULIANOVA – Grazie alla sinergia tra le società sportive Asd Nuoto Club di Giulianova e Asd Rosetana Nuoto, gli atleti agonisti rosetani che parteciperanno ai campionati di rilievo nazionale, potranno utilizzare per gli allenamenti la piscina comunale di Giulianova.

“Siamo felici di ospitare gli atleti della Rosetana Nuoto – dichiara il consigliere delegato allo Sport Livio Persiani – che da ieri hanno iniziato gli allenamenti presso il nostro impianto sportivo, visto che al momento la struttura comunale rosetana non è disponibile per lo svolgimento della preparazione degli atleti. Grazie alla collaborazione tra le due società di nuoto e la nostra amministrazione comunale, siamo riusciti a trovare un punto d’incontro. Un segnale di unità, in questo momento così delicato, che passa attraverso la passione per lo sport”.