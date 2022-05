Ad Atessa sarà prodotto un nuovo veicolo commerciale Stellantis-Toyota

Il modello dovrebbe essere immesso sul mercato intorno alla metà del 2024 e rafforza la leadership dei due gruppi

ATESSA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di FIM CISL AbruzzoMolise. “È proprio di oggi l’annuncio sull’ ampliamento della partnership tra Stellantis e Toyota riguardo il veicolo commerciale di grandi dimensioni, di cui ci sarà anche la versione elettrica; la produzione di tali veicoli sarà destinata anche allo stabilimento di Atessa.

Una notizia che come Fim-Cisl Abruzzo-Molise cogliamo con grande entusiasmo, questo conferma che il piano industriale di Stellantis va nella direzione auspicata. Da sempre abbiamo sostenuto in tutti i nostri comunicati e annunci che lo stabilimento Sevel è complementare e non sottrattivo a quello Polacco.

Il modello dovrebbe essere immesso sul mercato intorno alla metà del 2024 e segna il debutto per Toyota nel segmento dei veicoli commerciali leggeri di grandi dimensioni, ma soprattutto rafforza la leadership dei due gruppi per quanto riguarda la linea dei veicoli commerciali a basse emissioni. Inoltre ci permette di essere sempre più rilevanti nel progetto Dare Forward 2030.

La Fim/Cisl Abruzzo-Molise continuamente attenta alle evoluzioni del gruppo Stellantis, è più che mai convinta che la politica Europea insieme a quella Nazionale debba mettere in campo degli investimenti capaci di renderci indipendenti dai paesi dell’est e dalla Cina. La nota di oggi apre chiaramente una speranza in più sul nostro territorio e ci permette di vedere il futuro con maggiore ottimismo a differenza di altri personaggi, i quali si aspettavano altro ma vengono puntualmente smentiti.

Siamo certi che interventi puntuali e adeguati, uniti all’esperienza delle maestranze della Sevel siano un connubio vincente, al fine di salvaguardare e migliorare l’occupazione”.