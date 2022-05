A L’Aquila l’assemblea delle ALI Abruzzo: ecco quando

L’assemblea delle Autonomie Locali Italiane Abruzzo si terrà presso Palazzo Fibbioni nel pomeriggio di giovedì 26 maggio

L’AQUILA – E’ convocata per il 26 maggio, alle ore 17, nella sala “Cesare Rivera” di Palazzo Fibbioni a L’Aquila l’assemblea di ALI (Autonomie Locali Italiane) Abruzzo”.

Ne dà notizia il Presidente Giacomo Carnicelli, che prosegue “siamo ad un passaggio fondamentale nel percorso di ricostituzione dell’Associazione Abruzzese di Comuni riformisti, poiché, con l’approvazione del nuovo statuto si potrà dare seguito al ritrovato interesse riscontrato nella nostra Regione negli ultimi mesi.

ALI Abruzzo si pone l’ambizioso obiettivo di essere un proficuo luogo di coordinamento tra gli Enti Locali, al fine di agevolare lo sviluppo di politiche territoriali integrate, divulgare le buone pratiche amministrative.

Particolare attenzione sarà data, grazie al supporto garantito dalla struttura di ALI Nazionale, all’assistenza tecnica ai Comuni, al fine di agevolarne i percorsi di accesso ai fondi regionali, nazionali ed europei; un’attività essenziale, in questa fase storica, in cui i Comuni devono confrontarsi con una, fortunatamente grande, quantità risorse non avendo, troppo spesso, la struttura tecnica per coglierne tutte le opportunità.

Un importante segno di attenzione all’Abruzzo”, conclude Carnicelli, “del quale avremo modo di ringraziare personalmente il Presidente di ALI Nazionale Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, che sarà presente all’Assemblea Abruzzese”.