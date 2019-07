Assemblea annuale dei soci di Confindustria Chieti Pescara all’Aurum

Appuntamento per il 9 luglio, ospite il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Momento di confronto sui temi legati all’innovazione e alla digitalizzazione

PESCARA – Si terrà martedì 9 luglio 2019 alle ore 16.00 presso l’Aurum di Pescara l’Assemblea annuale dei soci di Confindustria Chieti Pescara, in seduta pubblica. Sarà un momento di confronto sui temi legati all’innovazione e alla digitalizzazione, una riflessione sui mutamenti e sulle trasformazioni che stanno investendo non solo il mondo dell’impresa, ma l’intero contesto politico e sociale.

Il Presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca terrà la sua relazione sulle priorità dell’Associazione che annovera oltre 800 imprese associate e rappresenta la più grande congregazione di imprese d’Abruzzo, su un territorio, quello di Chieti e Pescara, che produce oltre il 60% del Pil regionale.

E poi spazio ai giovani e alla tecnologia con la testimonianza di un giovanissimo imprenditore, autore di una startup di successo e premiato nel 2018 da Forbes tra i più influenti nel settore tecnologico under 30 al mondo: Alessio Lo Russo, Ceo di Roboze. In Roboze vengono progettate e prodotte le stampanti 3D più precise al mondo, proponendo soluzioni cruciali per settori come l’aerospazio, il motorsport e la difesa.

Ospite d’onore il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che concluderà i lavori Assembleari.