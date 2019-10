Asse Castelnuovo – Cellino, al via gli interventi sulla provinciale 23

In questa area interventi per circa 2 milioni e 400 mila euro. Gennarino Di Lorenzo ha fornito i dettagli sui tratti in via di completamento

TERAMO – Con fondi propri dell’ente sono iniziati i lavori di sistemazione di un tratto ammalorato sulla provinciale 23, asse viario fra i comuni di Castellalto (zona Castelnuovo) e Cellino.

“Una spesa di 150 mila euro che utilizziamo per la sistemazione dell’asfalto in un tratto particolarmente ammalorato non previsto dalla programmazione deli fondi Masterplan” spiega Gennarino Di Lorenzo che aggiunge: “Vale la pena di sottolineare che in questa area sono in via di completamento gli interventi di manutenzione straordinaria avviati questa estate: a Montegualtieri sulla 23/d; sullo Stampallone 23/A e in altri tratti della Cellino-Castelnuovo mentre sono già terminati quelli sulla 31 fra Castilenti e Villa Bozza, sulla 28/A Mutignano, sulla 30 Tre ciminiere (Atri ndr), sulla 31/B Montefino- Villa San Romualdo (Castilenti ndr) e sulla 78 Valle Piomba per una spesa complessiva di 2 milioni e 300 mila euro”.