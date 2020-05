Asl Chieti, riaprono i laboratori analisi: prenotazione necessaria

Dal 1 giugno per le prestazioni dei laboratori analisi dovrà effettuarsi la prenotazione presso il CUP o attraverso il Call center aziendale

CHIETI – L’Asl Lanciano Vasto Chieti ha comunicato che a partire da lunedì 1 giugno 2020 riprenderanno la attività degli ambulatori dai laboratori analisi Per tutte le categorie di prestazioni sarà necessaria la prenotazione da effettuare presso gli sportelli del Centro unico di prenotazione o attraverso il Call center aziendale, mentre le urgenze saranno sempre garantite.

«Si è reso necessario regolamentare l’accesso – spiega Ines Bianco, responsabile dei Laboratori – per garantire condizioni di sicurezza agli utenti, ma questa modalità ci permette anche di organizzarci al meglio e accogliere un numero maggiore di richieste. La prenotazione, insomma, non rappresenta un limite all’accesso, ma una garanzia in più per tutti i cittadini».