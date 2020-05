Istituto Regina Margherita di Teramo per I Luoghi del Cuore

Il Fondo Ambiente Italiano di Teramo ha scelto questo luogo simbolo della città come candidatura per questa edizione del Censimento

TERAMO – Il FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo ha lanciato la 10ª edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che si svolgerà fino al 15 dicembre 2020 e invita tutti i cittadini, nei piccoli borghi e nelle grandi città, nei paesi meno conosciuti e in quelli più noti, in Italia ma anche all’estero, a votare i luoghi italiani che amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati.

Il Censimento è il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano tutela e valorizzazione.

Grazie a “I Luoghi del Cuore” il FAI incoraggia e stimola ciascuno di noi, anche restando a casa, a fare la differenza ed essere motore di cambiamento per il proprio territorio, unico al mondo per varietà e bellezza. L’augurio della Fondazione è che la partecipazione al censimento sia la più estesa possibile, perché il risultato del gruppo supera sempre la somma dei singoli e diventa potenza, energia e forza creativa che si fa azione efficace: a darne evidenza le storie di impegno civile di tante comunità di cittadini che grazie a questa iniziativa si sono avvicinate o ritrovate con rinnovato entusiasmo, condividendo un obiettivo comune, speranze ed emozioni. Prima ancora che dei luoghi, infatti, questo è il censimento delle persone, che i luoghi li vivono, li amano, li salvano.

La Delegazione FAI di Teramo, per questa edizione del Censimento, appoggia e promuove la candidatura dell’Istituto Regina Margherita di Teramo, luogo simbolo della città e del suo contesto socio-culturale e chiede a tutti i cittadini, e alle realtà presenti nella Provincia, di sostenere l’Istituto con il proprio voto.

COME PARTECIPARE

Votare è semplice: basterà andare su https://www.fondoambiente.it/luoghi/istituto-regina-margherita?ldc e seguire le istruzioni!