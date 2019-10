Ascensori rotti a scuola, Di Nisio: “Non lasciare indietro nessuno”

PESCARA – L’Assessore al comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio si è immediatamente attivata alla notizia appresa da un quotidiano locale sugli ascensori rotti a scuola. Lo ha fatto sia scrivendo al Presidente della Provincia che contattando per le vie brevi gli uffici della Provincia al fine di chiedere un immediato intervento.

Sottolinea la Di Nisio: “Gli ascensori guasti che impediscono ad una ragazza disabile di accedere all’aula posta ad altro piano è una situazione insostenibile e deve essere risolta attivandosi ed attivando chi di dovere. Questo indipendentemente dal fatto che domani è un giorno prefestivo e dopodomani è festivo.

Non ritengo tollerabile, sia come Assessore di una amministrazione, che come cittadina ma soprattutto come genitore che il padre debba caricarsi sulle spalle la figlia per consentirgli il diritto allo studio. Insieme al capogruppo UDC Massimiliano Pignoli, lunedì andremo ad effettuare un sopralluogo con la speranza che sia già tutto risolto”.