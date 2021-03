Bocce, corso di aggiornamento per Educatori Sportivi Scolastici

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Si terrà il giorno 25 Marzo 2021 in modalità telematica, il corso di aggiornamento per gli Educatori Sportivi Scolastici della Federazione Italiana Bocce. Il corso è rivolto ai tesserati FIB già in possesso della qualifica di Educatore Scolastico, ai docenti delle Istituzioni Scolastiche coinvolti nel progetto di promozione FIB e per chi in possesso di Laurea in Scienze Motorie, non solo abruzzesi ma anche di altre regioni. Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati e maggiorenni al momento della conclusione del corso. Dovranno inoltre essere in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore, salvo specifica richiesta da parte del Comitato territoriale competente.

A conclusione della formazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione mentre per l’ottenimento del tesserino FIB con relativa qualifica acquisita, sarà necessario versare la quota di tesseramento annuale per “istruttori” come previsto dalla procedure vigenti.

Durante i moduli saranno affrontati i temi riguardanti le competenze pedagogiche nel processo di insegnamento e apprendimento, le nozioni riguardanti lo sport delle bocce e la storia della Federazione e le specifiche dei progetti federali “Bocciando si impara …in sicurezza” e “Bocce in casa”.

“Da oltre un anno stiano investendo e lavorando moltissimo sulla formazione con i corsi da Educatore Sportivo Scolastico ma anche da Arbitro Regionale e da Dirigente Societario– ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori- Lo sviluppo di un territorio parte anche dalla crescita di chi vi opera ed è per questa ragione che intendiamo continuare a dare rilevanza agli aspetti formativi e didattici dei nostri collaboratori”.

Il programma e la scheda di iscrizioni sono disponibili sul sito www.federbocce.it/abruzzo