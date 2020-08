Arena in Musica a Roseto entra nel vivo con Le Ombre

Nella suggestiva cornice dell’Arena 4 Palme a Roseto degli Abruzzi la tre giorni prosegue il 13 agosto con Le Ombre e il 14 con i Masters

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Arena 4 Palme torna per tre serate il tempio rosetano della musica dal vivo all’aperto, come già avvenuto più volte nel corso degli anni ’80 e ’90 dello scorso secolo. La celeberrima struttura sportiva, dove furono scritte pagine gloriose della pallacanestro nazionale (qui l’Italia sconfisse per la prima volta l’Unione Sovietica l’8 luglio 1976), ospiterà fino al 14 agosto dalle ore 21:30 “Arena in Musica”, tre concerti di band molto conosciute ed apprezzate soprattutto in ambito locale.

L’evento, organizzato e finanziato dall’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi in collaborazione con l’associazione musicale Le Ombre, è stato inaugurato mercoledì 12 agosto dalla performance degli Accessori Anni ’60, band divertente e coinvolgente che accompagnerà gli spettatori in un viaggio nel tempo alla scoperta (o riscoperta) di momenti entusiasmanti della musica di mezzo secolo fa.

Protagonisti della seconda serata saranno invece Le Ombre, ormai storica band pinetese capitanata dal dottor Silvio Brocco, che ripresenterà e riadatterà alcune grandi hit della musica italiana degli anni ’60 e ’70. Altro gruppo dall’esperienza ultratrentennale è quello dei Masters, che si esibiranno nel corso della serata conclusiva di “Arena in Musica” in un grande spettacolo caratterizzato da canzoni italiane ed internazionali, incise dal 1970 in poi ed entrate nel cuore di diverse generazioni.

INFORMAZIONI UTILI:

Ingresso gratuito

Orario apertura cancelli: 20.30

Consentiti solo posti a sedere.

Sedie disponibili: 174 totali (di cui 4 riservate agli accompagnatori dei disabili in carrozzina).

*Si raccomanda di indossare la mascherina, evitare assembramenti e seguire le disposizioni di sicurezza.

N.B: Lo staff rileverà la temperatura corporea e non consentirà l’ingresso a chi dovesse averla al di sopra di 37.5.