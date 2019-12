Gli eventi del weekend all’Arca di Spoltore (13-15 dicembre)

Si accende il clima natalizio al centro commerciale di Spoltore con il firmacopie di Fata Ariele e il mercatino dei più piccoli il 13 dicembre mentre domenica ospite il vero Babbo Natale

SPOLTORE – “Un giorno senza sorriso, è un giorno perso”, ed è proprio su questa celebre frase di Charlie Chaplin che si sviluppa uno dei libri più sentiti della scrittrice di Pianella (Pescara), Felicita Romano è stata protagonista presso il Centro Commerciale L’Arca di Spoltore, oggi venerdì 13 dicembre, per la presentazione di “Il Manuale del Sorriso”.

Il titolo del libro è già eloquente, si tratta infatti di un testo dedicato al sorriso, è fatto di racconti poesie e filastrocche; all’interno viene proposto un viaggio straordinario composto da tante storie sempre diverse che, tra esperienze di vita vissuta riempiono l’esistenza, al fianco di un’analisi di quei sentimenti autentici che ne fanno parte. Il fine ultimo di ogni racconto, come sottolinea la scrittrice, è proprio quello di generare il sorriso, “perché esso è la cosa più preziosa che c’è!” ed in fondo rappresenta anche la speranza che non bisogna mai perdere di vista nonostante spesso la vita sia difficile e metta a dura prova. Inoltre sorridere è importante nella vita poiché “fa bene al cuore” e rende tutto più semplice.

Dalle ore 16 del pomeriggio invece presso l’area bimbi dell’Arca, dov’è presente anche il Villaggio di Babbo Natale, verrà allestito il mercatino dei più piccoli “Seconda Manina”: potranno essere scambiati giochi, libri, vestiti, o donati direttamente all’Associazione Gruppo Solidarietà ONLUS di Pescara grazie a Il Piccolo Principe, servizio per la tutela dei minori vittime di maltrattamento e abuso. Proprio in favore di questi piccoli meno fortunati, sarà la stessa scrittrice Romano a donare una libreria artigianale e favole, per permettere loro di sognare almeno con una lettura, ed inoltre per tutto il pomeriggio la fatina Ariele, rimarrà presso il Centro L’Arca per leggere fiabe ai piccoli ospiti e donare loro attimi di gioia.

“Ogni Pigotta adottata è una vita salvata” ed ecco che in questa occasione si penserà anche ai bambini meno fortunati nel mondo; sarà presente, infatti, lo stand UNICEF con l’aiuto del Presidente Provinciale di Pescara Manuela Persico: “i volontari dell’UNICEF vi aspettano per l’adozione delle pigotte e contribuire così a fornire strumenti salvavita e istruzione ai bambini più indifesi di tante parti del mondo”.

Questa giornata dedicata al mondo dei più piccoli, alle favole, ai sorrisi e all’amore incondizionato è stato organizzato dal Centro Commerciale L’Arca di Spoltore con la collaborazione della libreria Giunti al Punto, Claudia Costantino e tutti i ragazzi dello staff eventi L’Arca: “É sempre una grande emozione poter realizzare appuntamenti dedicati ai piccini e poterli coinvolgere in prima persona, e proprio a tal proposito mi preme ringraziare il Direttore Paolo Palombo, da sempre sensibile alle esigenze delle famiglie. Ringraziamo anche One Vision, che ci ospiterà nell’area Villaggio con il mercatino”. – conclude la Costantino.

Diversi saranno gli appuntamenti natalizi previsti presso il Centro Commerciale di Spoltore: domenica 15 dicembre, per esempio, i bambini potranno conoscere il vero Babbo Natale che sarà presso il Villaggio allestito.