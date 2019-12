Fiera del cioccolato a Montesilvano nel weekend

Dal 13 al 15 dicembre in Piazza Diaz c’è Sweet Montesilvano, evento legato al dolce e al cioccolato. Domenica verrà fatta una scultura di cioccolato

MONTESILVANO – L’evento organizzato dall’Associazione Mondo Vivo, con il patrocinio del Comune di Montesilvano, vedrà in scena pasticceri e cioccolatieri provenienti da altre regioni d’Italia che proporranno ai graditi ospiti il meglio della pasticceria e cioccolateria tipica Italiana.

“La Fiera del Cioccolato – dichiara l’assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi – è una occasione per ribadire quanto la cultura del cibo sia importante per Montesilvano. Questa manifestazione è una opportunità anche epr farci conoscere dagli espositori che verranno da fuori regione con i loro prodotti e per innescare uno scambio virtuoso tra le diverse località italiane e le loro numerose tradizioni. Montesilvano può vantare molte specialità che i partecipanti impegnati nei vari assaggi non mancheranno di apprezzare. L’iniziativa sarà certamente anche occasione di aggregazione e conoscenza tra le varie attività e tra i cittadini che vi prenderanno parte”.

“Ferri del Mestiere fatti in cioccolato, praline drages e quanto altro della buona tradizione del Cioccolato made in Italy – spiega l’organizzatore Ettore Ciabattoni – saranno esposti nel salotto buono della città, in Piazza Diaz. A questo aggiungiamo le migliori Pasticcerie che proporranno i tradizionali dolci di Natale anche rivisitati in chiave culinaria, inoltre le specialità Campane, Siciliane e soprattutto locali, vista la presenza di una pasticceria di Montesilvano che proporrà il dolce dei Tre Colli, specialità tradizionale di Natale dei Montesilvanesi.L’inaugurazione verrà effettuato con la Ditta Rivoltini ® di Cremona , famoso per il suo torrone pregiato, dove il Sig. Cristiano Rivoltini , titolare dell’Azienda omonima, si esibirà rompendo lastre di Torrone e facendole assaggiare ai numerosi ospiti Presenti, insieme alle sue squisite Torte famose in tutta Europa. Ma la vera chicca di Sweet Montesilvano è la presenza Istituzionale dell’Istituto Alberghiero di Silvi Marina A. Zoli che, attraverso laboratori e seminari faranno conoscere i metodi di lavorazione del Caggionetto, dolce tradizionale di Natale Abruzzese alla quale è stata aggiunta una gara tra le massaie che saranno giudicate mediante aspetto visivo, gusto, rispetto della ricetta tradizionale ed elemento innovativo.

Il clou dell’evento sarà la Domenica dove verrà fatta una scultura di cioccolato rappresentante la struttura Stella Maris di Montesilvano e assemblata e rifinita sarà donata al Comune di Montesilvano. Animazione per Bambini, piccoli spettacoli all’aperto (abbiamo previsto l’esibizione degli artisti di strada), la pista di Pattinaggio e il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Diaz faranno da cornice a questa meravigliosa kermesse che vorremmo che continuasse nel tempo, al fine di poter legare nel periodo Natalizio, la Città di Montesilvano al Dolce e al Cioccolato.