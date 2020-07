Gli appuntamenti della Compagnia dei Merli Bianchi dal 17 al 19 luglio 2020

Continuano le letture teatrali e mostre in eremi e rifugi, escursioni e yoga all’aperto con i Merli Bianchi. Eventi estivi tra arte e natura

GIULIANOVA – Si continua con gli appuntamenti di “Rifugi letterari” ideati dalla Compagnia dei Merli Bianchi. Letture teatrali, esposizioni d’arte ed escursioni in alcuni tra i più suggestivi eremi e rifugi della montagna teramana. E ancora yoga all’aperto tra gli ulivi delle colline teramane o immersi tra gli scenari naturali del Gran Sasso d’Italia.

Un cartellone di eventi “tra cultura e natura” in luoghi e spazi sicuri e sorprendenti d’Abruzzo. Un ricco fine settimana (17,18 e 19 luglio) offerto dalla compagnia in collaborazione con la Compagnia delle guide del Gran sasso e dal Frantoio Montecchia di Morro D’Oro.

La rassegna “Rifugi Letterari” – organizzata in collaborazione con la Compagnia delle Guide del Gran Sasso – prevede il prossimo incontro domenica 19 luglio (e a seguire sabato 25 luglio) presso altri eremi e rifugi del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga..

Domenica 19 luglio da Prati di Tivo (ore 17.00) gli accompagnatori di media montagna guideranno i partecipanti in una piacevole escursione fino a raggiungere il luogo prescelto per l’esposizione di 20 acquerelli dell’artista siciliano Pino Manzella; le sue opere, le letture a tema dell’attrice Margherita Di Marco e le note del violino di Ludovica Trimarelli, racconteranno “Poeti, scrittori ed altre creature inutili” della letteratura italiana.

Proseguono anche i “rifugi letterari” presso il Frantoio Montecchia di Morro D’Oro (venerdì 17, ore 18.00); la Compagnia abruzzese sarà ospitata tra i secolari ulivi tortiglioni del Frantoio Montecchia, a Morro d’Oro di Teramo. In programma incontri di yoga all’aperto con la docente Alessandra Zancocchia, la mostra-spettacolo “Poeti, scrittori ed altre creature inutili” e un “aperitivo naturale” offerto dal frantoio.

Gli incontri di yoga infine si “sposteranno” anche in montagna (18 luglio) con escursioni rilassanti in luoghi isolati e silenziosi dove poter praticare questa disciplina a contatto con la natura incontaminata del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

Tutti gli eventi si svolgeranno in ottemperanza alle norme anti CoVid-19. Anche per questa ragione, la prenotazione è obbligatoria e i posti a disposizione saranno limitati (Iscrizioni possibili fino al giovedì prima della data prevista). Per info e prenotazioni contattare il 3406072621 o scrivete a info@compagniadeimerlibianchi.it