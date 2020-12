Approvata Legge comparto sciistico. la soddisfazione di Pepe

Il Vice-Capogruppo Regionale del Partito Democratico: “Grazie alle nostre proposte in arrivo fondi per la montagna teramana”

TERAMO – “Siamo molto soddisfatti per aver contribuito, in maniera determinate, al miglioramento del testo di legge a sostegno del comparto sciistico regionale approvato oggi in Consiglio Regionale”. Questo il pensiero espresso dal Vice-Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, dopo l’approvazione di alcune importanti norme, da lui promosse, a favore della montagna teramana e di un settore strategico come quello dello sci.

Nello specifico, grazie al lavoro dell’ex Assessore Regionale, è stato approvato lo stanziamento di un contributo straordinario di 190 mila euro a favore del Comune di Fano Adriano che consentirà il recupero funzionale del rifugio “Campo dei Venti” sito in località Prato Selva; è stato poi consentito di accedere ai finanziamenti previsti dalla legge anche alle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (ASBUC) costituite ai sensi della Legge regionale 3 marzo 1988 n. 25 ed ai consorzi di comuni, di cui all’articolo 31 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

“Queste mie proposte, prima discusse in Commissione e poi approvate dall’intero Consiglio Regionale, sono il frutto di un costante confronto con il territorio ed i sui rappresentati economici ed istituzionali” dichiara Pepe. “E’ una bella giornata per la montagna teramana, messa a dura prova prima dal sisma e in questi mesi dall’emergenza legata al Covid-19, infatti oltre al Comune di Fano Adriano anche il Consorzio Turistico dei Monti Gemelli (Co.Tu.Ge.), di cui fanno parte i Comuni di Valle Castellana, Civitella del Tronto e Campli, e l’Associazione Usi Civici Teramani riceveranno importati sostegni economici dalla Regione Abruzzo. Si tratta di un piccolo, ma importante segnale di vicinanza per la nostra montagna e per i suoi operatori: la Regione è loro vicina e pronta a sostenerli nella prossima fase di ripartenza”.

“Ringrazio i colleghi Di Matteo e Cipolletti che hanno sottoscritto insieme a me l’emendamento e il Presidente degli Usi Civici di Teramo, Paride Tudisco, il Presidente del Co.Tu.Ge., Enzo Lori, e i sindaci di Fano Adriano e di Valle Castellana per la preziosa collaborazione” conclude Dino Pepe.

Il Vice-Capogruppo Regionale del Partito Democratico esprime infine la propria soddisfazione perché con la legge regionale appena approvata si sarà un forte sostegno anche per le imprese titolari di concessioni demaniali marittime della costa abruzzese che, per l’anno 2020, non dovranno pagare l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.