App notizie Abruzzo: su Android l’informazione gratuita

REGIONE – Dal 2025 online la nuova versione dell’APP sulle notizie de L’Opinionista. Il Gruppo Editoriale rinnova la versione uscita nel 2018 migliorando grafica e arricchendo i contenuti. Si può scaricare gratuitamente dal link presente in fondo l’applicazione che non presenta banner pubblicitari al suo interno.

Un modo per restare aggiornati sulle notizie dall’Italia e dal Mondo in un unico aggregatore contenente ben undici redazioni da quella nazionale a quelle regionali fino ai magazine a tema sportivo, di moda e musicali.

Nella sua home page presenti le ultime notizie e quelle in primo piano quindi una sezione con video di intrattenimento sempre aggiornati e alcune sezioni su musica, eventi, attualità e salute. Nelle sue sezioni ampio spazio anche alla cronaca, lavoro, sport, moda e ricette.

Abruzzonews è presente in tutte le sezioni per contribuire e arricchire l’APP di nuovi contenuti e approfondimenti. Un modo più semplice per trovare le informazioni direttamente sullo smartphone con le notizie che rimandano ai relativi giornali di origine.

In ogni sezione sono presenti le più recenti news mentre per visitare ogni singola sezione del network è possibile cliccare in basso nel footer della pagina dove trovare tutti i siti disponibili o attraverso il menù posto in alto a sinistra dello schermo sulla voce “I portali del network”.

