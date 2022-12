“Aperitivo Mitico – dal mito della nascita alla nascita del mito” a L’Aquila

L’AQUILA – Venerdì 23 dicembre alle ore 18 al “Palazzetto dei Nobili” in Piazza dei Gesuiti a L’Aquila Daniela Caloisi e Marco Valeri propongono una conferenza/spettacolo sulla visione simbolica e teatrale di alcuni dei miti più avvincenti della nostra cultura e tradizione immaginale. L’incontro, “Aperitivo Mitico – dal mito della nascita alla nascita del mito”, unirà la rilettura dei miti in chiave estetica, poetica e simbolico-immaginale partendo dal mito della creazione alla messa in scena di estratti di testi originali al fine di condurTi non solo ad una nuova visione del mito ma di Te stesso e a sentirTi spettatore-partecipe dell’evento in essere come simbolo della Tua stessa vita.

“Il fine ultimo è sempre una profonda conoscenza di sé attraverso i miti, le storie, i suoi, le immagini che le verranno prodotto durante l’evento”

PROGRAMMA:

– accoglienza con Assaggi Estatici

– narrando archetipi della creazione

– estratti di rielttura mitica

– rituale Sciamanico con Assaggi Essenziali

– storia di un Eroe mai nato

– immersione sonora con Assaggi Divini

Per prenotazioni e informazioni: Daniela 339.6499923 – Marco 328.0822365