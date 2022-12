Gran Galà dello Sport, la 1° edizione al Pala Dean Martin di Montesilvano

MONTESILVANO – Si terrà nella serata di domani, venerdì 23 dicembre alle ore 20.30, al Pala Dean Martin, la prima edizione del “Gran Galà dello Sport”. Un premio all’impegno sportivo 2022, organizzato e fortemente voluto dall’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Montesilvano. Protagonisti della serata, gli atleti di pregiatissime società sportive del territorio che riceveranno importanti riconoscimenti per i prestigiosi traguardi raggiunti nel corso dell’anno. Tanti gli ospiti appartenenti al mondo dello Sport: da Giovanni De Benedictis a Francesco Leocata, da Verena Steinhauser a Valentina Procaccini.

Una serata sicuramente dedicata allo Sport ma che avrà al suo interno anche momenti dedicati alla bellezza con l’estro di Jonathan Tabacchiera, Make up Artist internazionale e all’intrattenimento musicale grazie alla presenza dei cantanti Michele Fazio e Marcos Marcelli. Ad allietare la serata anche la presenza del giovane rapper Crytical. Una prima edizione tutta da scoprire alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare perché lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, sono anche i principi fondanti di ogni società sana, straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita.