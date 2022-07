“Aperitivi botanici” al Parco Paesaggistico Lauretum: ecco quando

LORETO APRUTINO – Per tre serate, il 10, 17 e 24 luglio, il Parco paesaggistico Lauretum, L’azienda Agricola Colle Stelle e la Gastronomia Rita Bompensa organizzano gli “Aperitivi botanici” nell’affascinante location del giardino paesaggistico che guarda al centro storico di Loreto Aprutino. L’iniziativa, che viene promossa anche dal CEA di interesse regionale Giardino dei Ligustri, intende coinvolgere turisti e appassionati alla scoperta e conoscenza del patrimonio botanico e floristico dei luoghi, arricchita da un percorso nella natura con degustazione di olio e vino, per poi concludersi con una degustazione di prodotti tipici e vini di qualità organizzata dai ristoratori della Gastronomia Rita Bompensa. Ognuna delle tre serate sarà dedicata a un albero simbolo del parco: il 10 luglio con serata del Laurus nobilis, il 17 luglio con serata del Cupressus sempervirens e il 24 luglio con serata della palma Chamaerops humilis.

La passeggiata comincerà alle 19:00, con ritrovo del gruppo in Via Pretara n.24, nei giardini del parco paesaggistico, per iniziare la visita guidata con passeggiata tra i suggestivi spazi verdeggianti, per poi procedere verso l’arboreto e le aree panoramiche con degustazione itinerante di olio e vino. Si potrà godere l’atmosfera crepuscolare con veduta sul centro storico loretese in una posizione privilegiata e affascinante. A seguire, i visitatori saranno accompagnati per la conclusione della serata, verso la struttura della villa, con apericena nel portico verdeggiante di fronte al giardino botanico.

“Le tre serate hanno l’obiettivo di promuovere il patrimonio botanico e paesaggistico in continuo restauro nel Parco Lauretum e l’enogastronomia di qualità”, spiega il curatore dei giardini Alberto Colazilli, “Siamo in un paesaggio culturale riscoperto e recuperato negli ultimi anni grazie a imponenti lavori di valorizzazione con ricostruzione di giardini e vedute campestri. Cominceremo con la visita guidata incentrata sulla botanica e la storia delle piante, con spiegazione degli interventi di restauro paesaggistico, nel contempo degustazione di olio e vino, per poi concludere al tramonto e in notturna con degustazione di prodotti tipici nei giardini della villa”.

“Una piacevole combinazione tra botanica e enogastronomia allieterà i visitatori e gli appassionati che verranno a trovarci”, spiega la sommelier Jacqueline De Pontes della Gastronomia Rita Bompensa, “Tra degustazione di vini e assaggio di prodotti tipici della nostra attività, gli ospiti avranno la possibilità di vivere affascinanti serate nel paesaggio e nella natura”.

“Siamo lieti di partecipare a questo evento con la degustazione del nostro olio biologico immersi nella natura”, commenta Domenica Sileo dell’Azienda Agricola Colle Stelle, “Sarà occasione per promuovere il concetto di sostenibilità nella gestione del paesaggio e per degustare prodotti di qualità”.

Prenotazione obbligatoria. Consigliato abbigliamento comodo, pantaloni lunghi e scarpe da trekking o da tennis per escursione nei campi.