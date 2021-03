Antoniana Pescara – Panthers Roseto: dove vedere la diretta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Comincia il girone di ritorno di questa prima fase del campionato di Serie B femminile, che vede quattro squadre in ogni girone e le prime due classificate che avanzeranno nella poule promozione, e per le Panthers è già tempo del secondo derby contro Pescara: domani sera sera alle 19:00 le ragazze di coach Franco Ghilardi, prime da sole nel Gruppo A nonostante una partita da recuperare (la trasferta di Terni, riprogrammata per il 14 aprile), saranno infatti di scena al PalaElettra contro l’Antoniana.

Una partita molto importante sia per partire con il piede giusto anche lontano dal PalaMaggetti, sia per neutralizzare le tante difficoltà di organico in queste settimane: rispetto alla vittoria su Orvieto il tecnico ortonese avrà di nuovo a disposizione De Vettor e Marini, ma con Staseliene ancora lontana dalla miglior condizione, Rospo in dubbio e Lunadei sempre ai box. Le insidie arrivano però anche e soprattutto dall’avversaria di giornata, squadra decisamente più pericolosa di quanto abbia mostrato la partita di andata: nell’esordio datato 6 marzo non ci fu praticamente mai storia, ma Pescara era una squadra appena formata che con il passare delle settimane ha perfezionato i suoi automatismi e trovato anche la prima vittoria stagionale, superando due settimane fa Orvieto.

Tra le note di giornata, giocheranno ‘in casa’ Camilla Servadio, Francesca Lucente e Serena Scoglia, tutte pescaresi e tutte per anni protagoniste sul parquet del PalaElettra. Si affiderà a loro, e al resto di un organico che già in queste prime uscite si è dimostrato molto profondo, Roseto per cercare una vittoria che avvicinerebbe ulteriormente la qualificazione alla fase successiva. Arbitreranno l’incontro i signori Luca Martini di Mosciano Sant’Angelo e Matilde Congedo di Giulianova, la partita si disputerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta sui nostri canali Facebook e YouTube.

SERIE B FEMMINILE GIRONE A-1° GIORNATA DI RITORNO

Antoniana Pescara-Panthers Roseto domani ore 19:00

Pink Basket Terni-Cestistica Azzurra Orvieto domenica ore 18:00

CLASSIFICA

Panthers Roseto 4*

Antoniana Pescara 2*

Pink Basket Terni 2**

Cestistica Azzurra Orvieto 0