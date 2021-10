Provincia Teramo, spazi scuola: linee guida per “ricostruzione partecipata”

Luca Frangioni ha incontrato oggi le Associazioni che propongono un percorso partecipato sulla ricostruzione

TERAMO – Non solo ambienti fisici ma spazi dove accogliere studenti e insegnanti pensando alle nuove “esigenze” sociali, tecnologiche e didattiche. Questa mattina il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Luca Frangioni, ha incontrato una delegazione delle Associazioni che hanno contribuito ad elaborare le Linee guida per la “ricostruzione partecipata”: Mauro Chilante di CittadinanzAttiva e Paolo D’Ignazio del Tribunale del malato per un confronto sulle proposte avanzate da un ampio tavolo tecnico che ha coinvolto Ordini Professionali e Associazioni.

Il documento ipotizza un percorso di lavoro che le Amministrazioni pubbliche impegnate nella ricostruzione delle scuole dovrebbero condividere con i portatori di interesse. Oltre alla sicurezza delle strutture si chiede un approccio progettuale che tenga in debita considerazione anche i principi di sostenibilità e benessere e ambienti aderenti alle più recenti concezioni della didattica.

“Per la Provincia si tratta di un ulteriore passo avanti nella collaborazione già instaurata con i portatori di interesse – ha dichiarato Luca Frangioni – una collaborazione che potrebbe essere recepita e istituzionalizzata anche attraverso un accordo ufficiale. Sia l’Amministrazione provinciale che i settori tecnici hanno apprezzato i contributi arrivati fino ad ora. Certamente, anche in vista degli oltre 115 milioni di finanziamenti ottenuti dalla Provincia per le scuole, avvieremo una forma strutturata di partecipazione”.