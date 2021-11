Anthony R. Camardese, la storia del marinaio abruzzese

Nel 1963, “guardia d’onore” al funerali del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Combatté sia la “Guerra di Corea” che la “Guerra del Vietnam”. Era nato ad Onna, L’Aquila, nel 1934

ONNA – Anthony R. Camardese nacque a L’Aquila, nella frazione di Onna, il 5 maggio del 1934, da Saverio (nato nel 1901) e Ida Rotellini (nata nel 1903). Ebbe due fratelli Vincente (lavorò come operaio siderurgico alla “Shenango, Inc.” – morì, aveva 91 anni, il 31 dicembre 2014) e Zachary e due sorelle Lucy e Gemma. Giunse negli Stati Uniti all’età di 13 anni e visse con la famiglia in Pennsylvania. Nel 1948 arruolò nella “U.S Navy” (Marina degli Stati Uniti) che servì, con orgoglio, per 20 anni. Prese parte sia alla “Guerra di Corea” che alla “Guerra del Vietnam”.

Nel 1963 ebbe il privilegio di essere scelto come “guardia d’onore” per la cerimonia funebre del presidente John Fitzgerald Kennedy. Lasciò la “U.S Navy” nel 1969 con il grado di “Senior Chief Petty Officer”. Successivamente conseguì la laurea, con specializzazione in storia, alla “University of Maine”. Divenne poi insegnante di storia alla “Lewiston High School”. Nel 1986 venne premiato come “Presidential Scholar” e a Washington ricevette il riconoscimento direttamente dal presidente Ronald Reagan. Sposò Janet Hamel che gli diede tre figli: Gino (nato a Kittery nel Maine il 14 settembre 1956 – servì la “US Navy” ottenendo la prestigiosa “Purple Heart” – morì l’8 novembre del 2020), Tonie e Julie. Anthony R. Camardese morì, aveva 85 anni, il 29 maggio 2019).

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”.