Anteprima degli artisti del Rocciamorgia Festival a Nonsolomusica Radio

SAN SALVO – Venerdi 17 luglio, alle 18:30, ci sarà un nuovo appuntamento, una nuova intervista in diretta, sulla pagina Fb di Nonsolomusica Radio. L’ospite, intervistato dalla cantautrice Lara Molino, sarà Antonio Seibusi, direttore artistico del festival “Rocciamorgia – Il Molise di Mezzo- Tra Arti e Cultura”, ormai giunto alla quarta edizione.

Antonio Seibusi è molisano , ma vive a Roma da tanti anni. Ha vissuto e studiato a Trivento per poi trasferirsi nella capitale per frequentare l’università, laurearsi e infine lavorare. I suoi impegni lavorativi sono sempre stati intrecciati a interessi culturali e politici.

Nel 2011, l’incontro con Franco Arminio, il poeta-paesologo e le frequentazioni al festival di Aliano, lo spingono a diventare “attore” del territorio della sua regione. Da qui nasce l’idea di un festival, una manifestazione culturale nel Molise di mezzo. Fonda così l’Associazione “Il Molise di mezzo” e crea il Rocciamorgia Festival. Definito da Il Corriere della Sera “tra i festival estivi da non perdere”, quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 12 al 18 agosto, sempre più ricca di musica, teatro, mostre, libri, street art.

Durante l’intervista con la Molino, Seibusi, in anteprima su Nonsolomusica Radio, farà i primi nomi degli artisti partecipanti al Rocciamorgia Festival, ci saranno infatti grosse sorprese anche per la presenza di famosi giornalisti Rai; racconterà agli ascoltatori delle importanti collaborazioni di cui può vantare il suo Festival anche in questa edizione, tra le tante: il Dipartimento di Scienze della Formazione – Università di Roma Tre, Molise Cinema, Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini- Università del Molise.