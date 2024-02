Annalisa a Pescara con “Tutti nel vortice Tour”: data e biglietti

L’artista, in questi giorni al Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, sarà in concerto al Porto Turistico giovedì 8 agosto 2024

PESCARA – Dopo aver dominato le classifiche italiane per mesi, Annalisa la prossima estate sarà in concerto a Pescara. Il live è in programma giovedì 8 agosto 2024 al Porto Turistico Marina di Pescara. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone. https://www.ticketone.it/event/annalisa-tutti-nel-vortice-outdoor-porto-turistico-18168871/

Nel corso della sua carriera Annalisa ha venduto oltre tre milioni di unità sul territorio nazionale, diventando l’artista italiana con più copie vendute in era FIMI. Inoltre ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Award, cinque Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia. Inoltre è stata scelta per rappresentare l’Italia agli MTV Italia Awards 2013[19] e all’OGAE Song Contest 2013, dove si è classificata terza, e ha ottenuto quattro candidature ai World Music Awards 2013 e una, nel 2015, ai Kids’ Choice Awards e agli MTVStarOf2015.

Nel 2023 la cantautrice ligure ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la “regina del pop”. “Bellissima”, “Mon amour”, “Euforia” “Ragazza Sola” sono state le sue hits. Le statistiche parlano di oltre 1 milione e 300 mila copie certificate, 33 Dischi di Platino e 13 Oro. Nel 2023 la rivista italiana Forbes ha inserito la cantante tra le cento donne di successo in Italia

Annalisa in questi giorni è tra i partecipanti della 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente”, che sarà contenuto nella nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”. Brano e album saranno disponibili dal 9 febbraio 2024.