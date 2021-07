Anna Maddalena Belcaro presenta a Chieti il libro su Giordano Bruno

Il 4 luglio presentazione del libro di Anna Maddalena Belcaro “Giordano Bruno e la ruota delle vicissitudini” alla Villa Comunale

CHIETI – Domenica 4 luglio, alle ore 21.15 a Chieti, nei pressi del laghetto fontana del Nettuno, nella Villa Comunale, si svolgerà la presentazione del libro di Anna Maddalena Belcaro “Giordano Bruno e la ruota delle vicissitudini” (Ianieri Edizioni). L’evento è organizzato dalla Libreria De Luca ed è inserito nella rassegna estiva del Giardino delle Pubbliche Letture (prenotazione obbligatoria al 3714441641).

Nel pianeta delle seconde occasioni le vittime possono confrontarsi un’ulteriore e definitiva volta con i loro carnefici. Quale sarà l’esito di tale confronto?

Giordano Bruno il filosofo visionario si trova di fronte Roberto Bellarmino, il Santo che ha guidato molte inchieste dell’Inquisizione con la tortura e la finale condanna a morte dell’imputato.

Il libro è un affascinante viaggio attraverso l’attualità del pensiero di Giordano Bruno, sulla difesa dell’autonomia dell’intellettuale e sull’indipendenza del pensiero.

Anna Maddalena Belcaro è laureata in lingue e letterature straniere e in filosofia con un master in didattica multimediale, valutazione didattica delle lingue straniere. E’ stata docente di lingua inglese nelle scuole di primo e secondo grado. Ha lavorato in Gran Bretagna in corsi di lingua all’estero, è stata dirigente scolastico, formatrice di docenti di lingua straniera e sostegno, supervisore Siss per docenti di lingua straniera e sostegno. Ha scritto per la rivista Scuola e Didattica oltre 150 articoli. E’ coautrice di un vocabolario medico Inglese-Italiano/Italiano-Inglese per la casa editrice Minerva Medica di Torino. Nel 2020 ha pubblicato Effetto Spinoza. Avventure Filosofiche (Ianieri Edizioni)