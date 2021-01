Nuovo angolo dedicato ai bambini nell’Avis comunale di Pescara [FOTO]

L’iniziativa nasce nel segno del volontariato e della donazione, vede la collaborazione tra CRI e Avis Pescara ed è stata accolta con piacere dal presidente dell’Avis Vincenzo Lattuchella

PESCARA – L’Avis comunale di Pescara, ha un nuovo angolo dedicato ai bambini. Tanti giochi a disposizione per i più piccolini da parte della Croce Rossa Italiana. Il connubio tra la CRI e Avis Pescara, nasce nel segno del volontariato e della donazione.

Entrambe le associazioni, infatti, promuovono quotidianamente questi due concetti al fine di sensibilizzare tutti nel segno dell’aiuto concreto al prossimo. L’Angolo dei Giochi, rivolto ai bambini, ha lo scopo di dare una mano a tutti i genitori che si recano nella sede AVIS di via Salvo D’Acquisto a Pescara per donare, e lasciare i propri figli in un luogo sicuro e dove possano divertirsi con tanti giochi.

In quest’ottica, il Comitato CRI Pescara si propone di aiutare l’associazione AVIS Pescara donando i giocattoli necessari all’allestimento dell’Angolo dei Giochi AVIS, in modo da favorire non solo una stretta collaborazione tra Associazioni del Territorio e Comitati Limitrofi, ma anche nel tempo favorire nei più piccoli, grazie ad un approccio divertente e spensierato al contesto della donazione sangue, l’acquisizione e lo sviluppo, anche grazie all’impegno congiunto di famiglie e Associazioni (AVIS e CRI), di una maggiore sensibilità alla Donazione, al Volontariato e alla Solidarietà.

L’iniziativa, accolta con grande piacere dal Presidente AVIS Pescara, Dott. Vincenzo Lattuchella, è stata portata avanti da Angela Paolucci e Gianluca Desiderio, rispettivamente Presidenti C.R.I. Chieti e Pescara, grazie anche al lavoro di Simone Squartecchia e Chiara Fierini, rappresentati dei Giovani di CRI Chieti e CRI Pescara e Consiglieri Giovani e ai delegati alle Attività Sociali di CRI Pescara e Chieti Roberto Di Santo e Daniela Di Paolo.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00;

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219