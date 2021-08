Angelo Valori e il Medit Voices, tributo questa sera a Mogol e Battisti

PESCARA – La kermesse in corso al porto turistico prosegue con un tris di appuntamenti dedicati alla canzone e al rock. Mercoledì 4 agosto alle 21.30, è la volta di Angelo Valori e del suo Medit Voices. La formazione, nata in seno al conservatorio di Pescara, ormai forte di numerosi concerti live e partecipazioni tv, si esibirà in un omaggio a Mogol e Battisti. Biglietti 10 euro al botteghino o su CiaoTickets. In scaletta brani intramontabili come I giardini di marzo, Nessun dolore, Un’avventura, Fiori rosa fiori di pesco e tanti altri…

Il gruppo, composto da ben dodici elementi, sarà in tour il 23, 26 e 27 agosto – con Mogol special guest – rispettivamente a Tortoreto Lido nella stagione de La Riccitelli di Teramo, ad Alghero nel festival Musica sulle Bocche e ad Ulassai nel cartellone di Rocce Rosse Blues.

Estatica ospita inoltre, venerdì 6 agosto, un appuntamento di Concerti sotto le stelle, la storica rassegna diretta da Maurizio Di Fulvio: sul palco, per la serata intitolata Via della seta, il Pejman Tadayon Ensemble che coinvolgerà il pubblico in un viaggio immaginario nell’antica Persia e dintorni. (Ingresso 10 euro).

Sabato 7 agosto, sempre alle 21.30, è invece la volta dell’atteso CombatRock. Le cover dei Beatles e dei Rolling Stones si sfideranno a colpi di chitarra. (Ingresso 2.50 euro).

La settimana si chiude domenica 8 con Cover Lover e cantava le canzoni… Baglioni, Venditti, Zero. Sul palco dell’arena del porto turistico si esibiranno i Terza Corsia, Notte di Note e Fabio Ricci. (Ingresso 2.50 euro al botteghino o su CiaoTicekts). Maggiori info su www.estatica-pescara.com