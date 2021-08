Bolognano, cartellone estivo 2021: gli eventi del giorno d’apertura

Il Sindaco: “ricco programma di agosto ideato per valorizzare l’animo culturale del nostro territorio. Protagonista, alle 20.00 in piazza Beuys, la scrittrice Stefania Federico”

BOLOGNANO – “Al via, questa sera , a Bolognano il cartellone estivo 2021 che per l’intero mese di agosto – ultimo appuntamento il 29 – intratterrà cittadini e visitatori con un programma ricco e variegato di eventi. Ben 17, tra laboratori letterari sulla coscienza ecologica, amicizia e amore, e poi musica di quartiere , teatro e varietà , la notte dei libri, spettacolo jazz, mostra contemporanea , il tutto promuovendo anche nuovi talenti”.

Ne da l’annuncio il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che precisa come “abbia inteso, unitamente all’amministrazione comunale tutta , pianificare un palinsesto volto a valorizzare l’animo culturale del nostro territorio, attraverso attività e incontri esperenziali e coinvolgenti. La kermesse propone per il debutto, la presentazione del libro “Yes, Negative Emotions” di Stefania Federico, autrice che ha vissuto gran parte della sua infanzia a Bolognano ma residente da anni in Finlandia, che affronta il tema della nostra società e delle sue emozioni , anche ai tempi del covid. L’appuntamento è fissato alle ore 20.00, in piazza Beuys”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.