Angelo Michael D’Amico psicologo di fama in Pennsylvania

ATELETA (AQ) – Angelo Michael D’Amico nacque a Philadelphia, il 6 febbraio del 1914, da Enrico e Maria Marchione. Il padre giunse negli Stati Uniti nel 1893. Sbarcò ad “Ellis Island” dal piroscafo “ Chateau Lafite”. Enrico, abile sarto su misura, aprì una propria fortunata attività di “custom tailor” che gli consentì di mantenere nel benessere la numerosa famiglia. Enrico e Maria oltre ad Angelo Michael ebbero altri sette figli: James; Carmine; Philomena; Domenico; Rose (1915-2006); Jessie e Alfred.

Angelo Michael sin da piccolo mostrò una straordinaria capacità d’apprendimento e una ferrea volontà. Studiò ” Philadelphia Normal School” (dove si distinse sia come alunno modello che come atleta), poi alla “Temple University” e infine “University of Pennsylvania”. Sin dal gennaio del 1948 fu rappresentate del “Philadelphia Board of Education” come psicologo. Divenne uno dei più apprezzati e stimati psicologi della Pennsylvania.

Fu primario in diverse strutture ospedaliere. Ricoprì importanti ruoli in “ American Psychological Association” ; “Pennsylvania Psychological Association” ; “Philadelphia Psychological Association” ; “Philadelphia Teachers Association” e “American Ass ociation on Mental Deficiency” (scrisse numerosi articoli su “ American Journal of Mental Deficiency”). Angelo Michael D’Amico sposò, nel 1940, l’italo-americana Linda De Liberato che gli diede due figlie: Amelia Maria e Maria Rita. Angelo Michael D’Amico morì il 28 marzo del 2005. Linda, l’amata moglie, gli sopravvisse di poco e morì il 26 maggio del 2005. Foto: “Philadelphia Board of Education”.