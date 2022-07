Angelo Adonide confermato al Roseto 20.20 per la stagione 2022/23

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo la riconferma di coach Ernesto Francani in panchina, il Roseto Basket 20.20 è lieto di annunciare il primo componente del roster che prenderà parte al campionato di Serie C Gold 2022/23: l’ala/pivot Angelo Adonide, classe 1993, resterà infatti nel Lido delle Rose.

Reduce da una stagione di rilievo assoluto, in cui ha fatto registrare oltre 13 punti di media, Angelo si è fatto apprezzare da tutto il mondo 20.20 non solo per le innegabili doti tecniche e fisiche ma anche dal punto di vista umano. Nella prossima stagione ritroverà una categoria che già lo vide protagonista nel 2018/19, a Lanciano, con oltre 10 punti a partita.

Coach Ernesto Francani: “Sono felicissimo della riconferma di Angelo, un giocatore che è stato fondamentale lo scorso anno ma soprattutto una persona formidabile, di una serietà unica. Dentro lo spogliatoio c’è bisogno di giocatori del genere, che abbiano questa caratura umana e capacità di leadership. Lo ripeto ancora: sono molto, molto contento!”.

Angelo Adonide: “Sono contento che l’allenatore e la società abbiano scelto di riconfermarmi. Dopo la stagione passata non ho esitato a sposare di nuovo questo progetto, che ho preso a cuore. Ora testa al prossimo campionato e alle nuove difficoltà da affrontare, sperando di avere sempre la cornice di pubblico dell’ultima partita. Ho già una grande carica per l’inizio di stagione: forza Roseto 20.20!”.