“D’amore e d’Abruzzo”, la guida alla Regione Abruzzo di Paride Vitale

CASTEL DI SANGRO – Storia, cultura, tradizione, natura, ma anche hotel, ristoranti, piste da sci. L’Abruzzo raccontato da un abruzzese Doc con un raro equilibrio tra la parte autobiografica e le indicazioni «turistiche»: una guida personalissima, senza nessuna pretesa di essere puntualmente esaustiva o presuntuosamente oggettiva, al solo scopo di farci innamorare della sua regione. L’autore si propone, parole sue, come «una specie di Piero Angela marsicano, metà tour operator e metà ambasciatore di un luogo esotico, a cui chiedere dettagliati programmi per weekend, settimane o addirittura mesi da trascorrere nella sua terra d’origine».

La sua voce è quella di un innamorato che ci trasmette – con tanta deliziosa ironia – quale sia il sentimento che lo lega alle sue radici e ci fa venire voglia di preparare la valigia per andarci subito: percorrere i sentieri, raggiungere gli eremi, godersi il mare e le montagne, incontrare i personaggi, gustare i piatti, degustare i vini, ammirare la natura e la fauna che ci prospetta. Un viaggio in auto, in treno e in bici. Ma anche a piedi, in canoa e a cavallo. Una full immersion in una regione dalle grandi bellezze, da difendere a ogni costo, spesso ancora sconosciute, che aspetta solo di essere scoperta.

Paride Vitale nasce a Castel di Sangro, nell’ospedale più vicino alla sua Pescasseroli (L’Aquila) il 4 agosto 1977. Laureato in Economia a Bologna, è un esperto di comunicazione. Ha fondato l’agenzia che porta il suo nome nel 2011, dopo aver collaborato con importanti aziende internazionali. Ha fondato insieme a Ugo Morosi il brand PARCO1923, marchio di profumi dedicato alle sue montagne. Insieme a Victoria Cabello, a cui lo lega una grande amicizia, ha vinto l’edizione 2022 di Pechino Express e condivide le avventure surreali di Viaggi Pazzeschi.

Prezzo di copertina 18,00 euro

Pagine 272

Anno 2024

Collana ON-OFF

Formato brossura con alette b/n