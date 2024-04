Eventi a Roseto degli Abruzzi estate 2024: il programma

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi si appresta a vivere una lunga stagione di manifestazioni, con un programma di eventi senza precedenti nella storia della città. “Roseto 20.24, Eventi D’Amare” è il titolo evocativo di questa serie di manifestazioni che, grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e al lavoro sinergico degli Assessorati al Turismo e alla Cultura, si preannuncia come un’offerta variegata e di qualità. La primavera, l’estate e l’autunno saranno scanditi da appuntamenti che spazieranno dalla musica al teatro, dalle esposizioni artistiche alle manifestazioni sportive, dall’enogastronomia alle notti bianche, dal sociale all’intrattenimento, coinvolgendo ospiti di fama nazionale e internazionale.

La presentazione del Cartellone si è svolta questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Sala Consiliare alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, dell’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio, dell’Assessore alla Cultura Francesco Luciani, del Vicesindaco Angelo Marcone, dell’Assessore alla Rigenerazione Urbana Gianni Mazzocchetti e del Consigliere con delega alle Frazioni Vincenzo Addazii.

“Oggi raccontiamo una città che ha degli eventi “da amare” nel vero senso del termine, perché è l’amore per la collettività di Roseto che ci ha spinti, come squadra, a preparare qualcosa di speciale – ha detto il Sindaco Mario Nugnes – Siamo riusciti a creare un cartellone capace di accontentare tutti i target, siamo riusciti a destagionalizzare la nostra offerta, siamo riusciti a delocalizzare le manifestazioni su tutto il territorio e oggi posso dire con fierezza che siamo riusciti nella programmazione dei fondi derivanti dall’Imposta di Soggiorno con netto anticipo rispetto al passato. L’obiettivo è chiaro: confermare Roseto come un polo di attrazione culturale e turistico, un luogo dove arte e intrattenimento si fondono per creare un’esperienza unica per ogni tipo di pubblico. L’estate a Roseto sarà un mosaico di emozioni, un tessuto di esperienze che intrecciano il locale con il nazionale, il tradizionale con l’innovativo, il divertimento con la cultura”.

“Presentiamo con piacere un calendario degli eventi in netto anticipo rispetto al passato – ha aggiunto l’Assessore D’Elpidio – Un calendario ricco e attrattivo che sarà utile per tutti gli operatori che potranno utilizzarlo per divulgare l’offerta turistica di Roseto. Sono tante le novità in programma frutto della condivisione interna e del dialogo con il territorio, con i giovani e con le famiglie. Tra gli eventi che mi piace sottolineare, tra i tanti in programma, voglio ricordare il “Roseto Summer Sound” che prevede dei fine settimana dedicati alla musica. Poi, dal 17 maggio, avremo il Sunny People Fest con importanti ospiti che andranno ad animare la spiaggia libera del Lido “Ah! Mar.” Tra le novità mi piace citare il primo Festival “Roseto Gentile” che si svolgerà dal 21 al 23 giugno. Il 5 luglio appuntamento con la “Notte dei Miracoli”, dedicata a food, musica e shopping mentre, il giorno successivo, torna il “Roseto Junior Fest”, dedicato alle famiglie e ai bambini che coinvolgerà il centro della nostra città. Tornano anche il Montepagano Jazz Festival e la Mostra dei Vini (2-4 agosto) che andranno a valorizzare il nostro fantastico borgo storico. Il mese di agosto inizierà con l’ormai tradizionale rassegna musicale “Emozioni in Musica” con nomi di rilievo del panorama musicale italiano. Importante novità in arrivo per il 14 agosto con un grande concerto gratuito sul lungomare che vedrà l’esibizione di un artista italiano molto importante il cui nome renderemo noto più avanti. Poi ancora, in programma c’è la Festa dello Sport del 7 settembre alla quale parteciperanno tutte le associazioni del territorio, il Borgo Incantato che verrà riproposto con alcune novità dal 1° al 3 novembre e il tanto apprezzato teatro dialettale il cui calendario andrà a toccare tutte le nostre frazioni. Previsti nel calendario, ovviamente, anche tanti importanti eventi sportivi: tornei di livello nazionale e internazionale che dal prossimo fine settimana a settembre si alterneranno nella nostra città”.

“Quello che stiamo presentando non è un semplice calendario “estivo” perché va ad abbracciare un periodo che va da aprile a novembre – ha detto l’Assessore Luciani presentando le manifestazioni culturali – Sono due le novità che mi rendono particolarmente orgoglioso: la prima è il “Fram[m]menti book festival” che quest’anno crescerà e vivrà sei appuntamenti diversi da giugno a settembre, quando si svolgerà la cerimonia finale del Premio di Saggistica “Città delle Rose”. La seconda è rappresentata dal “Transumare Fest”, dal 22 al 24 agosto, un evento culturale di livello nazionale dedicato ai più giovani con la presenza di cantanti e dj internazionali. Tra le belle riconferme voglio citare lo “Special Festival” del 20 luglio, una serata di spettacolo dedicata alla disabilità e alle famiglie. Poi, ancora, “Roseto Opera Prima” che con il bando triennale avrà la continuità necessaria alla sua ulteriore crescita e, non ultimo, il progetto “Villa in Arte” che aprirà le porte il 24 maggio e che vedrà la Villa Comunale trasformarsi in una galleria aperta a cittadini e turisti. Sono sicuro che gli operatori faranno la loro parte per diffondere il calendario e per crescere assieme a noi, perché solo insieme possiamo rendere veramente attrattiva e turistica la nostra città”.

IL PROGRAMMA