Amichevole Morro d’Oro – Pescara 1-9: tripletta per Di Grazia

L’attaccante biancazzurro miglior marcatore del test di ieri allo Stadio Comunale, doppietta per Maniero entrato nel corso della partita

MORRO D’ORO – Si è conclusa con il punteggio di 9-1 a favore del Pescara l’amichevole disputata ieri a Morro d’Oro contro la squadra locale. Davanti a 500 spettatori presenti allo stadio Comunale si è registrato un clima gradevole e grande entusiasmo sugli spalti. Non solo un test per le formazione biancazzurra ma anche una rinnovata amicizia con la società biancorossa. Hanno deciso il match una tripletta di Di Grazia, una doppietta di Maniero e le reti di Cisco, Brunori, Martella e Borrelli. Per i locali gol della bandiera di Basilico. La squadra di mister Zauri ha ripreso questa mattina gli allenamenti con appuntamento dalle 9.30 al Delfino Training Center.

TABELLINO

MORRO D’ORO: Berardinelli, Forcellese, Di Donato, Aureli, Gridelli, Di Michele, Basilico, Foglia, A. Bizzarri, Barlafante, M. Bizzarri. All. Mino Bizzarri

PESCARA: Farelli; Zappa, Drudi, Scognamiglio, Del Grosso; Busellato, Bruno, Machin; Cisco, Brunori, Di Grazia. A diposizione: Di Giammatteo, Florii, Intellini, Seca, Ettorre, Cascioli, Di Giacinto, De Luca, Sciannella. All. Zauri

Arbitro: Mario Scarpone – Assistenti : Graziano Paolone e Oreste Petricola

Foto dell’amichevole di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio