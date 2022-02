Amelio Angelucci confermato alla guida della Federazione Trasporti

FRANCAVILLA AL MARE – “Cresciamo con trasporto: protagonisti nel futuro del lavoro che cambia” è stato il tema centrale del terzo Congresso Interregionale Fit Cisl Abruzzo Molise, che si è tenuto il 15 febbraio 2022 presso l’Hotel Villa Maria di Francavilla a Mare. Alla presenza del Segretario Generale della Fit Cisl nazionale Salvatore Pellecchia, che ha presieduto i lavori, si è dibattuto della tutela della persona nel lavoro che cambia, delle risorse per le infrastrutture legate al PNRR, del futuro e delle prospettive del settore trasporti, con un’attenta analisi delle realtà che lo compongono. La certezza di risorse impone il recupero del gap infrastrutturale di cui soffrono Abruzzo e Molise.

Tra le problematiche affrontate e le soluzioni proposte si evidenziano alcune priorità, come la realizzazione nei tempi previsti dell’investimento sulla linea ferroviaria Pescara – Roma, opera fondamentale per lo sviluppo socio economico dei territori, la definizione di autostrada viaggiante per la direttrice adriatica nel nuovo sistema logistico intermodale, il recupero e la piena disponibilità della rete stradale che sconta anni di mancata manutenzione sia in Abruzzo che in Molise.

Ai lavori ha partecipato il Segretario Generale Aggiunto della USI Cisl Abruzzo Molise Riccardo Gentile, unitamente a rappresentanti della politica regionale, delle Associazioni datoriali e delle Imprese. L’occasione è stata dedicata al ricordo di Franco Marini ad un anno dalla sua scomparsa. Al termine della giornata congressuale sono state rinnovate le cariche statutarie. Confermato alla guida della Fit Cisl Abruzzo Molise Amelio Angelucci quale Segretario Generale. Andrea Mascitti e Letizia Cicoria completano la Segreteria Interregionale.