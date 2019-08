Amedeo Minghi in Piazza Calabresi a Montesilvano, live gratuito

L’artista romano sarà protagonista della serata del 5 agosto con i suoi più grandi successi ottenuti negli oltre 50 anni di carriera

MONTESILVANO – Lunedì 5 agosto dalle ore 21 la grande musica di Amedeo Minghi protagonista in Piazza Calabresi a Montesilvano. Un concerto gratuito per ricordare i suoi più grandi successi di una lunga carriera musicale. Oltre 50 anni con tanti scucessi da ascoltare dal vivo.

Tra i suoi più recenti album ricordiamo “Tutto il Tempo”, che raccoglie il live da Santa Maria in Trastevere del 1990 e quello allo Stadio Olimpico di Roma nel 1992, rivisitati e rimasterizzati.

Nel concerto di questa sera l’artista romano ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera da “L’immenso” a “1950”, passando per “La vita mia”, “Vattene amore” (terzo posto a Sanremo 1990 e cantata con Mietta), “I ricordi del cuore”, “Qualcosa di lei”, “La speranza” (colonna sonora di Terranostra).

Di recente sui social ha ricordato il successo su Spotify con 140mila ascoltatori mensili mentre il video di “Vattene Amore” in occasione del concerto a Cerisano ha superato 170mila visualizzazioni. Quest’anno ha realizzato un nuovo singolo “e … John” a 50 anni di distanza dal fatidico sì pronunciato sulla Rocca di Gibilterra da John Lennon e Yoko Ono. “Il nostro rapporto è davvero da professore e allievo. Sono io che ho la notorietà, ma è lei che mi ha insegnato tutto” sono le parole che Minghi ha voluto ricordare nel singolo. Il videoclip (girato da Michele Vitiello) che qui di seguito vi proponiamo è uscito lo scorso 29 marzo.



“Per quelli della mia generazione, che facevano musica e l’ascoltavano, è stato umano percepire la relazione fra John e Yoko, come un qualcosa di “dannato”, con tanto di finale tragico. Nessuno di noi poteva accettare la fine dei Beatles. Oggi – prosegue Amedeo Minghi – a distanza di cinquant’anni, rotto il sortilegio, sappiamo che la loro storia d’amore è stata rivoluzionaria, fondamentale per il costume dell’epoca e per la musica tutta”.