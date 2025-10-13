Amazon Prime Air: droni per le consegne, prima sperimentazione in Abruzzo

SAN SALVO– Si è svolto un nuovo incontro istituzionale per fare il punto sull’avanzamento del progetto Prime Air, il servizio di consegna merci tramite droni avviato da Amazon in collaborazione con Enac. L’Italia è il primo Paese europeo scelto per la sperimentazione, e San Salvo, in provincia di Chieti, si conferma fulcro strategico per lo sviluppo tecnologico e logistico del Centro-Sud.

All’incontro hanno partecipato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio (nella foto), l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca, il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna e il Vice Presidente & General Manager di Amazon Prime Air David Carbon.

“Accogliere in Abruzzo la prima sperimentazione europea delle consegne con drone di Amazon è un riconoscimento importante per il nostro territorio e per la capacità di attrarre innovazione” – ha dichiarato Marsilio – “Stiamo costruendo un ecosistema che guarda al futuro della mobilità sostenibile, con ricadute economiche e occupazionali concrete.”

Il progetto si inserisce nella visione di Enac di una mobilità aerea sostenibile e interconnessa, come sottolineato dal Presidente Di Palma: “La consegna con droni è solo l’inizio. Con il programma Regional Air Mobility (RAM), puntiamo a rimodulare le connessioni tra aeroporti e territori limitrofi, superando le criticità dei collegamenti terrestri e promuovendo coesione, turismo e sostenibilità”.

Il RAM sarà attivato anche in Abruzzo e Molise, con piccoli velivoli a basso impatto ambientale e attenzione alle esigenze di tutti i cittadini – compresi gli amici a quattro zampe.