Amatori Pescara, We’re Basket e Pescara Basket presentano il nuovo progetto sportivo

PESCARA – Finalmente si parte. Giovedì si mette un tassello unico nella storia della pallacanestro abruzzese: Amatori Pescara, We’re Basket e Pescara Basket annunceranno tutti i dettagli del loro nuovo legame. Il 26 luglio, dunque, appuntamento alle ore 18:00, nella suggestiva cornice dell’Aurum, per la conferenza stampa di presentazione del nuovo accordo: un luogo storico della città di Pescara per varare una nuova esperienza.

Si scoprirà il nome del nuovo sodalizio, verrà illustrato il nuovo logo e si parlerà dettagliatamente di tutte le prospettive di questo patto, che rivoluziona gli scenari della nostra regione. Si entrerà anche nel dettaglio dell’attività sportiva ormai imminente per la stagione 2018/19.

L’evento è organizzato con il preziosissimo sostegno del Comune di Pescara, con il particolare interessamento dell’assessore allo Sport Giuliano Diodati, che sarà presente alla conferenza stampa.

In un mondo dello sport sempre più divisivo, le dirigenze delle tre società hanno deciso di varare un progetto unitario, per far emergere una realtà più forte e più solida. Si punta a sviluppare una marcata progettualità per valorizzare, anziché allentare, il forte senso di appartenenza di ognuno. Si tratta di un’importante unione, che pone la città Pescara al centro di un importante progetto per la pallacanestro della nostra regione. La nuova società coinvolge un’area molto grande, che inizia dal capoluogo pescarese e arriva fino a Fossacesia e Orsogna.

Tutto pronto, dunque, per tutte le ufficialità del caso, sia organizzative che tecniche. Le società coinvolte sono liete di invitare la stampa e la cittadinanza: la conferenza si terrà presso la Sala Tosti nella struttura dell’Aurum di Pescara, nello splendido palazzo immerso nell’area della pineta dannunziana della città adriatica (Largo Gardone Riviera).