Amatori Pescara a caccia di punti contro Corato, arriva Flavio Gay

Coach Rajola: «Faremo tesoro dei nostri errori per ripartire e tornare ad essere la squadra che in realtà siamo. Gay? è un giovane molto interessante che ci darà una grossa mano»

PESCARA – Adesso inizia un nuovo campionato. L’Unibasket Amatori Pescara è alla ricerca di un successo contro Corato per archiviare il momento negativo e per proiettarsi al rush finale di regular season nella migliore posizione possibile di classifica. «Non può essere inevitabilmente un momento facile per noi dopo tre sconfitte consecutive», è l’opinione di coach Stefano Rajola, «soprattutto dopo una sconfitta come quella di domenica scorsa a Porto Sant’Elpidio, del tutto meritata e frutto di una nostra prestazione insufficiente, sia in attacco sia in difesa, che non dobbiamo assolutamente ripetere. Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi per ripartire ed essere quella squadra che siamo stati per lunghi tratti di questo campionato». Difendere insieme ed attaccare insieme: la ricetta per tornare a vincere e convincere non è un segreto. «La partita contro Corato è fondamentale, ma lo saranno anche tutte le altre da qui a fine campionato. Corato ha completato il suo roster, ha ritrovato Morresi dopo l’infortunio ed ha giocatori davvero molto validi per questa categoria come, ad esempio, Marini, Stella ed Antrops. Sarà una partita molto difficile, insomma, che dovremo approcciare con grande concentrazione e grande determinazione».

Per affrontare al meglio la parte cruciale della stagione la società del presidente Carlo Di Fabio ha consegnato al suo tecnico un rinforzo di spessore, Flavio Gay proveniente da Faenza. Classe 1998, giocatore di grande personalità e di già buona esperienza a dispetto della ancor giovane età, Flavio proviene dalla Rekiko Faenza (21,4 minuti a partita con 11 punti di media) dove era sbarcato dopo l’ottimo campionato disputato con la maglia del Barcellona Pozzo di Gotto (sua migliore stagione in serie B, chiusa con 9.9 punti di media in regular season e 11.2 nei play off). Play-guardia con molti punti nelle mani, fornisce al team di coach Stefano Rajola una nuova importante soluzione e vanta nella sua personale bacheca una medaglia di bronzo vinta con la Nazionale Italiana di 3vs3 ai Mondiali in Kazakistan del 2016

«C’è stata l’occasione di mettere sotto contratto un under come lui, già pronto a questi livelli e che ha dimostrato di poter fare la differenza. Stava facendo dei buoni numeri a Faenza dopo averli registrati anche l’anno scorso a Barcellona, è di certo un giovane molto interessante che ci potrà dare una grossa mano. Con lui possiamo allungare la rotazione degli esterni ed anche giocare per alcuni tratti delle partite con tre piccoli. E’ un giocatore di temperamento che fa del tiro da tre punti la sua forza, dovremo essere bravi noi ad inserirlo in un gruppo che ha già i suoi equilibri», è il commento di coach Rajola. Queste invece le parole del nuovo arrivato: «Sono molto contento di essere qui a Pescara e spero di riuscire a dare una mano ai miei nuovi compagni a raggiungere i nostri obiettivi»