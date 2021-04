Alternanza scuola-lavoro all’Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’ per 12 studenti

PESCARA – “Hanno scelto personalmente i tessuti, i colori, hanno organizzato il taglio, il cucito, le prove, e la fase di confezionamento con il relativo stiraggio, per dotare le prime 40 aule dell’Istituto Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara dei nuovi tendaggi. È il progetto di alternanza ‘Scuola-Lavoro’ che vede protagonisti 12 studenti dell’Indirizzo Moda, un’iniziativa promossa dalla scuola che non potendo consentire ai ragazzi di svolgere i propri stage nelle aziende causa Covid-19, ha deciso di trasferire direttamente nei nostri laboratori di sartoria l’attività professionale che comunque rappresenta un tassello importante nel percorso formativo dei nostri studenti i quali si sono resi primi attori in un’operazione peraltro utile per l’ammodernamento dell’Istituto stesso”. Lo ha detto la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani ufficializzando l’iniziativa promossa dall’Istituto Professionale di Stato Industria, Artigianato e Servizi ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara.

“Come previsto dalle disposizioni ministeriali, anche l’Istituto Ipsias ‘Di Marzio-Michetti’ ha riavviato la didattica in presenza subito dopo le vacanze di Pasqua – ha ricordato la dirigente Ascani – adottando la formula del 50 per cento in aula e il 50 per cento in Didattica a distanza, garantendo una rotazione bisettimanale delle classi in modo da assicurare a tutti assoluta parità di didattica e di fruizione degli spazi scolastici, a partire dai laboratori che per un Istituto professionale sono fondamentali, sono parte del cuore di quella formazione a tutto tondo che diamo ai nostri ragazzi i quali, una volta usciti dalle aule, sono già pronti per entrare nel mondo del lavoro così come per proseguire con gli studi universitari. E in tal senso gli stage all’interno delle aziende, nei progetti annuali di alternanza ‘Scuola-Lavoro’ sono altrettanto strategici ed essenziali perché sono un’occasione unica offerta ai nostri studenti per far loro comprendere cosa li aspetta fuori dalle rassicuranti mura scolastiche, permette loro di confrontarsi con la realtà lavorativa, con professionisti dei vari settori e indirizzi di studio scelti, e anche di misurarsi con la propria effettiva preparazione, individuando punte di forza, eccellenze, ma anche eventuali debolezze o fragilità di cui tener conto per programmare un rinforzo didattico.

Ovviamente la pandemia da Covid-19 quest’anno ci ha precluso la possibilità di organizzare gli stage aziendali per i nostri studenti, e allora ci siamo riorganizzati con i docenti per offrire comunque la stessa opportunità ai ragazzi delle quinte classi, che a giugno avranno il diploma, coinvolgendo e impegnando gli allievi in un’attività professionale concreta, reale e utile. Abbiamo cominciato con l’Indirizzo Moda: con il coordinamento della docente Simona Camplone, coadiuvata dai docenti Renzo Camplone, Tania Di Camillo e Sonia Siena, abbiamo deciso di incaricare gli studenti del rifacimento dei tendaggi nelle aule scolastiche, possibilità che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo. Con i propri insegnanti – ha snocciolato la dirigente Ascani – hanno scelto i colori e la qualità dei tessuti, rigorosamente ignifughi, complessivamente abbiamo acquistato 350 metri di stoffa, con i quali gli studenti stanno confezionando 100 tende per le prime 40 aule scolastiche. Per il montaggio, gli studenti dell’Indirizzo Moda saranno supportati dai colleghi dell’Indirizzo MAT che si occuperanno della sistemazione delle corde alle quali verranno agganciati i tendaggi, dunque un lavoro di elevata professionalità svolto interamente ‘in casa’. E ovviamente, concluso il primo step, l’iniziativa proseguirà per installare le tende anche nei laboratori e negli uffici”.

I protagonisti del progetto sono gli studenti della classe V A indirizzo Moda: Miriam Ammutinato, Deborah Bevilacqua, Roberta Capone, Lucrezia De Santis, Giulia Di Luca, Alice Di Rita, Valeria Marzola, Alice Nardis, Elma Ninaj, Rebecca Salerno, Francesca Tappari, e, della classe IV, Alexandra Dorobat.