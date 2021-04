Pescara, resistenza a PU e violazione Codice della Strada: denunciato

PESCARA – Durante uno dei tanti servizi di controllo del territorio nelle zone della città maggiormente a rischio, un equipaggio della Volante ha incrociato, domenica mattina, un motorino sospetto che viaggiava su un marciapiede del quartiere Rancitelli. All’Alt del capo pattuglia, il ragazzo alla guida del ciclomotore ha invertito la marcia tentando la fuga sotto uno dei porticati del caseggiato noto come “Ferro di Cavallo” sbucando, dopo poco, in via Lago di Capestrano con un’altra persona a bordo.

Da lì è iniziato uno spettacolare inseguimento da parte della Volante fino quasi alla strada Tiburtina, dove il motorino è stato fermato. Il ciclomotore, senza targa, assicurazione e documenti di circolazione è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo presso un deposito giudiziario in attesa di capire se il ciclomotore sia provento di furto.

Il ragazzo alla guida del mezzo, C.D. pescarese di 22 anni, conosciuto dagli agenti e già destinatario dell’Avviso Orale del Questore, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per la violazione dell’art. 116 del Codice della Strada.